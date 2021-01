Galli e l’errore in Lombardia: “Mi sono cadute le braccia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Mi sono cadute le braccia. Certe cose sono al limite del masochismo. E con questo credo di aver detto tutto“. Così si esprime l’esperto sul fronte dell’errore madornale di cui è stata vittima la regione Lombardia. L’infettivologo ha così dato il suo lapidario parere ad Agorà su Rai3. Poi torna a parlare della indispensabile importanza dei vaccini, e di come fino a quel momento non si potrà riprendere a circolare liberamente. Per l’esperto, infatti, proprio a fronte del fatto che c’è una campagna vaccinale in atto, non è possibile far circolare liberamente le persone: urgerebbe un nuovo lockdown. “Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa” ha detto ancora Galli. “Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Mile. Certe coseal limite del masochismo. E con questo credo di aver detto tutto“. Così si esprime l’esperto sul fronte delmadornale di cui è stata vittima la regione. L’infettivologo ha così dato il suo lapidario parere ad Agorà su Rai3. Poi torna a parlare della indispensabile importanza dei vaccini, e di come fino a quel momento non si potrà riprendere a circolare liberamente. Per l’esperto, infatti, proprio a fronte del fatto che c’è una campagna vaccinale in atto, non è possibile far circolare liberamente le persone: urgerebbe un nuovo lockdown. “Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa” ha detto ancora. “Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà ...

