Draghi, Di Maio o Fico: ecco chi vogliono piazzare al posto di Conte per evitare le urne (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella testa, un ruggito di Draghi. Nel corpo, un ronzìo minaccioso di ingrati grillini. Sembra di sentirlo, il cuore di Giuseppe Conte, mentre varca la soglia del Quirinale col ventricolo che gli batte all’impazzata al ritmo della Taranta, la danza popolare della sua amata Puglia. Una tachicardia da poltrona, sarebbe la diagnosi. Troppo ozio? No, paura di perderla, di entrare Papa e uscire Cardinale, di salire al Colle da premier ed uscirne, forse per sempre, da avvocato medioman italiano, magari con il rancore che lo indurrebbe a creare un suo partito, destinato a fare la fine di quello di Conte.Domani mattina, alle 9, Giuseppe Conte annuncerà le sue dimissioni in Consiglio dei ministri per poi salire al Quirinale per rassegnarle nelle mani del presidente Mattarella, con la speranza di vedersi riaffidato un incarico, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella testa, un ruggito di. Nel corpo, un ronzìo minaccioso di ingrati grillini. Sembra di sentirlo, il cuore di Giuseppe, mentre varca la soglia del Quirinale col ventricolo che gli batte all’impazzata al ritmo della Taranta, la danza popolare della sua amata Puglia. Una tachicardia da poltrona, sarebbe la diagnosi. Troppo ozio? No, paura di perderla, di entrare Papa e uscire Cardinale, di salire al Colle da premier ed uscirne, forse per sempre, da avvocato medioman italiano, magari con il rancore che lo indurrebbe a creare un suo partito, destinato a fare la fine di quello di.Domani mattina, alle 9, Giuseppeannuncerà le sue dimissioni in Consiglio dei ministri per poi salire al Quirinale per rassegnarle nelle mani del presidente Mattarella, con la speranza di vedersi riaffidato un incarico, ...

repubblica : L'omelia-show del parroco è virale: 'Quando Di Maio incontrò Mario Draghi...' - ElicrinaMacrina : @Fort71488686 @robersperanza Lo vedi Fort, ognuno ha le Sue idee in politica. Ricordo l'imposizione di Di Maio per… - EffeBoccia : Mario Draghi è un top manager, è un top manager, ex governatore della BCE, non è un politico dunque perché bruciarl… - Enzo97210 : @Salvo1296_ @GaleVincez @vfeltri E secondo lei uno come draghi si mette a fare i giochini dell’asilo mariuccia con di maio e penta??? - aldo_rovi : RT @Enzo97210: @riktroiani Ma il pdr può restare indifferente ad uno scempio del genere? Il fatto è che voi penta?? non ci vuole andare ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Maio Di Maio, Draghi usato come oggetto contundente contro Conte La Prealpina Trema la terra nel Cosentino. Scossa di magnitudo 3.0

La scossa di terremoto è avvenuta nel pomeriggio ed è stata localizzata tra i comuni di Parenti, Rogliano e Mangone ad una profondità di 26 km ...

Crisi di governo: Settimana decisiva. Conte potrebbe salire al Quirinale già oggi

Voci discordanti si susseguono riguardo alla possibile approvazione della relazione di Bonafede. Viste le prospettive e la maggioranza ridotta in Senato Conte potrebbe richiedere un incontro con il Pr ...

La scossa di terremoto è avvenuta nel pomeriggio ed è stata localizzata tra i comuni di Parenti, Rogliano e Mangone ad una profondità di 26 km ...Voci discordanti si susseguono riguardo alla possibile approvazione della relazione di Bonafede. Viste le prospettive e la maggioranza ridotta in Senato Conte potrebbe richiedere un incontro con il Pr ...