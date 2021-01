Costacurta sicuro | «Juve in corsa per lo Scudetto | ma vedo un’altra favorita»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista, parlando così della. Le sue parole Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandroha espresso il suo giudizio sullain Serie A.– «Laalloè aperta alle due milanesi, allae a una quarta squadra che non dico semplicemente perché non l’ho ancora individuata. Mi piace l’organizzazione tattica e l’entusiasmo che ci mette il Milan, squadra dinamica e bella, la migliore da marzo in avanti. Merito di un incastro meraviglioso tra Maldini, Massara e Pioli. Tre persone serie e garbate che sanno fare calcio e all’occorrenza anche alzare la voce ma senza farsene accorgere. C’è ...