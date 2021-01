Conte “Il Milan non è solo Ibra, serve un'Inter cinica” (Di lunedì 25 gennaio 2021) MilanO (ITALPRESS) – “Al di là del punto di vista psicologico, domani c'è in palio un passaggio del turno, che è la cosa più importante, in una competizione per la quale abbiamo massimo rispetto”. Antonio Conte mette da parte il duello di campionato e si concentra esclusivamente sul derby di domani che assegna un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Nell'unica stracittadina giocata in questa stagione, lo scorso ottobre, ebbero la meglio i rossoneri per 2-1. “Ci siamo ritrovati sotto 2-0 – ricorda Conte ai microfoni di Rai Sport, riferendosi alla doppietta di Ibrahimovic nei primi 16 minuti – Domani dobbiamo essere molto più cinici, determinati, decisivi quando si va in zona gol. Ibra? Bisogna fare una grande prova di squadra, è un giocatore importante per il Milan ma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)O (ITALPRESS) – “Al di là del punto di vista psicologico, domani c'è in palio un passaggio del turno, che è la cosa più importante, in una competizione per la quale abbiamo massimo rispetto”. Antoniomette da parte il duello di campionato e si concentra esclusivamente sul derby di domani che assegna un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Nell'unica stracittadina giocata in questa stagione, lo scorso ottobre, ebbero la meglio i rossoneri per 2-1. “Ci siamo ritrovati sotto 2-0 – ricordaai microfoni di Rai Sport, riferendosi alla doppietta dihimovic nei primi 16 minuti – Domani dobbiamo essere molto più cinici, determinati, decisivi quando si va in zona gol.? Bisogna fare una grande prova di squadra, è un giocatore importante per ilma il ...

