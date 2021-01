Calciomercato Juventus, possibile scambio col Milan: sul piatto Demiral (Di lunedì 25 gennaio 2021) Calciomercato Juventus – Si prospettano calde ore di Calciomercato sul fronte Milano-Torino. Nuovo intreccio tra Milan e Juve che negli ultimi anni hanno sempre fatto ottimi affari di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, la Juventus e il Milan starebbero ragionando su un possibile scambio di prestiti tra Demiral e Rebic per cercare di migliorare due reparti che in questa prima parte di stagione hanno evidenziato non poche difficoltà in termini di continuità e di soluzioni. Calciomercato Juventus, scambio Rebic-Demiral? I rossoneri, infatti, hanno assoluta necessità di un innesto che possa giostrare al fianco ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 gennaio 2021)– Si prospettano calde ore disul fronteo-Torino. Nuovo intreccio trae Juve che negli ultimi anni hanno sempre fatto ottimi affari di mercato. Secondo quanto riportato da.it, infatti, lae ilstarebbero ragionando su undi prestiti trae Rebic per cercare di migliorare due reparti che in questa prima parte di stagione hanno evidenziato non poche difficoltà in termini di continuità e di soluzioni.Rebic-? I rossoneri, infatti, hanno assoluta necessità di un innesto che possa giostrare al fianco ...

