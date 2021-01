Alessandro Baricco, lo scrittore musicale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro Baricco è uno degli scrittori più conosciuti, letti, e amati in Italia. Nasce a Torino il 25 Gennaio del 1958, qui dopo il liceo classico, studia filosofia sotto la guida di Gianni Vattimo. Si laurea con una tesi in Estetica e contemporaneamente studia al conservatorio dove si diploma in pianoforte. Baricco, infatti, è noto anche come critico musicale e conduttore radiofonico e televisivo. Meno conosciuto come drammaturgo e sceneggiatore ha scritto il film La leggenda del pianista sull’oceano, per la regia di Giuseppe Tornatore. La sceneggiatura la tira fuori da un monologo divenuto libro dal titolo Novecento. Ha vinto il premio Viareggio e il premio francese Prix Medicis entranger, per il suo primo romanzo dal titolo Castelli di rabbia. La leggenda del pianista sull’oceano film di G.Tornatore scritto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)è uno degli scrittori più conosciuti, letti, e amati in Italia. Nasce a Torino il 25 Gennaio del 1958, qui dopo il liceo classico, studia filosofia sotto la guida di Gianni Vattimo. Si laurea con una tesi in Estetica e contemporaneamente studia al conservatorio dove si diploma in pianoforte., infatti, è noto anche come criticoe conduttore radiofonico e televisivo. Meno conosciuto come drammaturgo e sceneggiatore ha scritto il film La leggenda del pianista sull’oceano, per la regia di Giuseppe Tornatore. La sceneggiatura la tira fuori da un monologo divenuto libro dal titolo Novecento. Ha vinto il premio Viareggio e il premio francese Prix Medicis entranger, per il suo primo romanzo dal titolo Castelli di rabbia. La leggenda del pianista sull’oceano film di G.Tornatore scritto ...

