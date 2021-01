Traffico Roma del 24-01-2021 ore 12:30 (Di domenica 24 gennaio 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi raccomandiamo come sempre la massima prudenza nella guida a causa della pioggia che sta scendendo in queste ore riducendo quindi la velocità aumentando la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate nella zona di Ponte Galeria possibili difficoltà di circolazione su via della Magliana causa dell’allagamento della sede stradale all’altezza di via di Valle Lupara analoga situazione nella zona di Ponte Mammolo sulla Tiburtina allagamenti sono segnalati all’altezza della stazione metro di Santa Maria del Soccorso anche sul viadotto della Magliana ci sono difficoltà di circolazione per allagamento all’altezza dello svincolo di viale Isacco Newton E a proposito della viadotto ricordiamo i lavori di manutenzione all’altezza di via del Cappellaccio dove si viaggia su carreggiata ridotta frequente la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi raccomandiamo come sempre la massima prudenza nella guida a causa della pioggia che sta scendendo in queste ore riducendo quindi la velocità aumentando la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate nella zona di Ponte Galeria possibili difficoltà di circolazione su via della Magliana causa dell’allagamento della sede stradale all’altezza di via di Valle Lupara analoga situazione nella zona di Ponte Mammolo sulla Tiburtina allagamenti sono segnalati all’altezza della stazione metro di Santa Maria del Soccorso anche sul viadotto della Magliana ci sono difficoltà di circolazione per allagamento all’altezza dello svincolo di viale Isacco Newton E a proposito della viadotto ricordiamo i lavori di manutenzione all’altezza di via del Cappellaccio dove si viaggia su carreggiata ridotta frequente la ...

giuseppeivan : RT @giordanomasini: Essendo in corso una pandemia che fa solo alcune centinaia di vittime al giorno, il comune di Roma chiude domani il tra… - absolutelyblank : Lo dico per i Non_Romani: oggi a Roma, c'è il Blocco totale del traffico, per tutta la giornata per 'Domenica Ecolo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-01-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - moltenys : complimenti alla sindaca @virginiaraggi per il blocco del traffico e la #domenica_ecologica a #Roma con zona arancione e allerta meteo. ?? -