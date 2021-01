Thom Browne debutta nel childreswear (Di domenica 24 gennaio 2021) La collezione uomo di Thom Browne sfilerà a marzo in una sfilata co-ed in cui sarà presentata anche la collezione donna. In occasione della Paris Fashion Week, il marchio ha invece presentato il suo debutto nell'universo del bambino «Ora mi sembrava il momento giusto per lanciare il childrenswear», ha spiegato Browne. «I bambini sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Questa collezione riflette l’importanza di un’autentica, unica, differente e individuale personalità». Con immagini e un filmato speciale a cura di Cass Bird, vestiti con abiti sartoriali classici e brogue ai piedi, i bambini sono all'interno di un ambiente scolastico, scrivono a macchina, battono i piedi, mangiano e roteano, seguendo la loro routine. Le loro personalità dettano la storia. È il loro mondo. Da subito è chiaro che la collezione bambino sfoggia gli ... Leggi su gqitalia (Di domenica 24 gennaio 2021) La collezione uomo disfilerà a marzo in una sfilata co-ed in cui sarà presentata anche la collezione donna. In occasione della Paris Fashion Week, il marchio ha invece presentato il suo debutto nell'universo del bambino «Ora mi sembrava il momento giusto per lanciare il childrenswear», ha spiegato. «I bambini sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Questa collezione riflette l’importanza di un’autentica, unica, differente e individuale personalità». Con immagini e un filmato speciale a cura di Cass Bird, vestiti con abiti sartoriali classici e brogue ai piedi, i bambini sono all'interno di un ambiente scolastico, scrivono a macchina, battono i piedi, mangiano e roteano, seguendo la loro routine. Le loro personalità dettano la storia. È il loro mondo. Da subito è chiaro che la collezione bambino sfoggia gli ...

labfranza : Finalmente qualcuno in Thom Browne ?? - giulielle16_ : Incredibile Katy ???????? poi in Thom Browne. Insomma tutto bellissimo tranne i fuochi d'artificio, ormai non li sopporto più. -

Ultime Notizie dalla rete : Thom Browne Thom Browne lancia la collezione childrenswear Vogue Italia Thom Browne debutta nel childrenswear

Il designer ha scelto il suo slot nell'ambito del calendario del menswear parigino per presentare la prima collezione dedicata ai più piccoli. "Mi sembrava il momento giusto per lanciare questa linea.

Parigi, si chiude col ritorno dei bimbi sui banchi di scuola

Con Thom Browne e i suoi baby-adulti, cala il sipario sulle sfilate maschili. Il “terrorismo” di Yamamoto e la donna in catene di Vetements. Owens dal Sacrario di Venezia. Dal 25 al via l’alta moda fe ...

Il designer ha scelto il suo slot nell'ambito del calendario del menswear parigino per presentare la prima collezione dedicata ai più piccoli. "Mi sembrava il momento giusto per lanciare questa linea.Con Thom Browne e i suoi baby-adulti, cala il sipario sulle sfilate maschili. Il “terrorismo” di Yamamoto e la donna in catene di Vetements. Owens dal Sacrario di Venezia. Dal 25 al via l’alta moda fe ...