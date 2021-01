Serie A oggi: le partite live. Lazio - Sassuolo 2 - 1 (Di domenica 24 gennaio 2021) Sorprese e conferme nella 19esima giornata di Serie A . Il Verona vince in rimonta col Napoli : al Bentegodi finisce 3 - 1. Lozano illude i partenopei, Di Marco li riaggancia, Barak firma il sorpasso ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Sorprese e conferme nella 19esima giornata diA . Il Verona vince in rimonta col Napoli : al Bentegodi finisce 3 - 1. Lozano illude i partenopei, Di Marco li riaggancia, Barak firma il sorpasso ...

Marcozanni86 : Per la serie quotidiana 'pizzini da #Bruxelles' (??), oggi Repubblica: non si nascondono più, il che vuol dire che h… - OfficialASRoma : Doppio 100 oggi per @LorePelle7 ?? 100 presenze con l'#ASRoma in Serie A ?? 100 presenze da titolare in giallorosso… - acmilan : #OnThisDay in 1985: Paolo Maldini’s first of 648 Serie A games, all in ??? L’inizio di una storia indimenticabile:… - impero19 : @GennyRandom Ancora oggi bellissima serie..?? - zuppadipapero : @agibi29 Sisi assolutamente, infatti non credevo davvero di ricevere così tanto supporto e me ne vergogno perché le… -