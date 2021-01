Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, pettorali e partecipanti staffette Lahti (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo le due gare skiathlon di ieri, oggi a Lahti è il giorno delle staffette, senza Italia, ma con spettacolo e Norvegia a riprendersi ruoli da protagonisti. Con una novità, quella dell’assegnazione di punti individuali. Un aspetto, questo, che ha provocato molte proteste da più parti, poiché è evidente che tra staffetta e gare individuali passa la stessa distanza che c’è tra qualsiasi opposto esistente al mondo. 11 i quartetti in gara sia al maschile che al femminile, con le prime due frazioni a tecnica classica e le seconde due a tecnica libera. Norvegia favorita in entrambe le circostanze, visto il tris messo a segno ieri tra le donne e il poker tra gli uomini, con Therese Johaug ed Emil Iversen ad assumere i ruoli della vittoria in un caso e nell’altro. Le staffette 4×5 femminile e 4×7.5 maschile di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo le due gare skiathlon di ieri,è il giorno delle, senza Italia, ma con spettacolo e Norvegia a riprendersi ruoli da protagonisti. Con una novità, quella dell’assegnazione di punti individuali. Un aspetto, questo, che ha provocato molte proteste da più parti, poiché è evidente che tra staffetta e gare individuali passa la stessa distanza che c’è tra qualsiasi opposto esistente al mondo. 11 i quartetti in gara sia al maschile che al femminile, con le prime due frazioni a tecnica classica e le seconde due a tecnica libera. Norvegia favorita in entrambe le circostanze, visto il tris messo a segno ieri tra le donne e il poker tra gli uomini, con Therese Johaug ed Emil Iversen ad assumere i ruoli della vittoria in un caso e nell’altro. Le4×5 femminile e 4×7.5 maschile di ...

SkySportF1 : Formula 1, Hamilton si allena in montagna con lo sci di fondo. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Staffette Lahti in DIRETTA: la Norvegia punta al doppio successo - #fondo #Staffette #Lahti… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo Femminile: Coppa su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - 4n1mo51t1som1n4 : @Tiaguinho_1973 @sdegnata E che ti ha fatto di male lo sci di fondo? - DanieleRaponi : #Iversen ???? vince lo #skiathlon 15 km tc + 15 km tl #Lahti #Roethe ???? 2º #Golberg ???? 3º #Bolshunov???? 1º Coppa del M… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Formula 1, Hamilton si allena in montagna con lo sci di fondo. VIDEO Sky Sport LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: la Norvegia punta al doppio successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette maschili e femminili di Lahti, tappa finlandese di Coppa del Mondo. A partire sarà ...

Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, pettorali e partecipanti staffette Lahti

Dopo le due gare skiathlon di ieri, oggi a Lahti è il giorno delle staffette, senza Italia, ma con spettacolo e Norvegia a riprendersi ruoli da protagonisti. Con una novità, quella dell'assegnazione d ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette maschili e femminili di Lahti, tappa finlandese di Coppa del Mondo. A partire sarà ...Dopo le due gare skiathlon di ieri, oggi a Lahti è il giorno delle staffette, senza Italia, ma con spettacolo e Norvegia a riprendersi ruoli da protagonisti. Con una novità, quella dell'assegnazione d ...