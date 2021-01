Rogo in abitazione a Castel Volturno, muore ghanese (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di origini ghanesi è morto a Castel Volturno (Ce) in seguito ad un incendio divampato nell’abitazione in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie. Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone); le fiamme hanno coinvolto un appartamento all’ultimo piano di un piccolo palazzo in via Machiavelli. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo due persone all’interno dell’appartamento in fiamme, mentre l’uomo è morto per le ustioni e perché intossicato dal fumo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di origini ghanesi è morto a(Ce) in seguito ad un incendio divampato nell’in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie. Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone); le fiamme hanno coinvolto un appartamento all’ultimo piano di un piccolo palazzo in via Machiavelli. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo due persone all’interno dell’appartamento in fiamme, mentre l’uomo è morto per le ustioni e perché intossicato dal fumo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un uomo di origini ghanesi è morto a Castel Volturno (Ce) in seguito ad un incendio divampato nell’abitazione in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie. Sul posto, allertati da alcuni res ...

Mamma uccide 5 figli e si spara Aveva simulato un rogo in casa

Cinque bambini, tra uno e sette anni, e la madre morti. È il bilancio di una tragedia familiare che ha choccato l’America due volte in meno di due mesi: la prima a inizio dicembre, quando sembrava che ...

