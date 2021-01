Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) La 19a giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Parma e Sampdoria, queste le formazioni ufficiali: Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Karamoh, Brugman, Dezi, Sohm, Mihaila, Dierckx, Ricci, Brunetta, Camara, Busi, Sprocati. All.: D’Aversa. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby; Ramirez; Keita, Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Ekdal, Verre, Torregrossa, Jankto, Askildsen, Regini, La Gumina, Leris, Damsgaard. All.: Ranieri. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) La 19a giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra, queste le(4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Karamoh, Brugman, Dezi, Sohm, Mihaila, Dierckx, Ricci, Brunetta, Camara, Busi, Sprocati. All.: D’Aversa.(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby; Ramirez; Keita, Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Ekdal, Verre, Torregrossa, Jankto, Askildsen, Regini, La Gumina, Leris, Damsgaard. All.: Ranieri. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

