Palermo, 17enne trovata morta in un burrone: in attesa di interrogatorio il fidanzato (Di domenica 24 gennaio 2021) Una storia ancora da chiarire quella che ha portato al ritrovamento del corpo di Roberta Siragusa, 17 anni. La giovane è stata trovata in un burrone nella zona di Monte San Calogero, in provincia di Palermo, dove il suo cadavere è stato rinvenuto dietro indicazione del fidanzato 19enne. trovata in un burrone, si indaga sulla morte della 17enne Il corpo di Roberta Siragusa è stato ritrovato tra Termini Imerese e Caccamo, in fondo a un burrone. È stato il giovane fidanzato della ragazza a presentarsi con il padre e l’avvocato dai Carabinieri di Caccamo, alle 9.30, e ha portato i militari nel punto dove si trovava il corpo. Immediatamente sono sopraggiunti sul posto i Vigili del Fuoco, la Sezione investigativa dei Carabinieri di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Una storia ancora da chiarire quella che ha portato al ritrovamento del corpo di Roberta Siragusa, 17 anni. La giovane è statain unnella zona di Monte San Calogero, in provincia di, dove il suo cadavere è stato rinvenuto dietro indicazione del19enne.in un, si indaga sulla morte dellaIl corpo di Roberta Siragusa è stato ritrovato tra Termini Imerese e Caccamo, in fondo a un. È stato il giovanedella ragazza a presentarsi con il padre e l’avvocato dai Carabinieri di Caccamo, alle 9.30, e ha portato i militari nel punto dove si trovava il corpo. Immediatamente sono sopraggiunti sul posto i Vigili del Fuoco, la Sezione investigativa dei Carabinieri di ...

MediasetTgcom24 : Palermo, 17enne morta in un burrone: fidanzato confessa l'omicidio - Corriere : Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un burrone a Palermo. Il fidanzato: «Sono stato io» - JoaquinS84 : RT @ilgiornale: Il corpo della ragazza è stato dichiarato 'carbonizzato'. Ad ucciderla sarebbe stato il fidanzato di 19 anni che avrebbe gi… - CerchiamoDenise : ?? #Palermo, il corpo di una 17enne trovato in un burrone a #Caccamo. Il fidanzato confessa l'omicidio Il cadavere… - ANPI_Scuola : RT @saveriolakadima: #Palermo, cadavere carbonizzato di una 17enne in un burrone. Il fidanzato 19 enne: “L’ho uccisa'. Non sarebbe il caso… -