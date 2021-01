Llorente riparte dall’Udinese. Lasagna va al Verona

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Fernandoè pronto a ripartire. Sarà addio al Napoli E' ormai fatta per Fernandoall'Udinese. L'esperto centravanti spagnolo è infatti in procinto di lasciare Napoli per sposare la causa friulana, avendo deciso di conseguenza di restare a giocare in Italia. Finalmente mister Luca Gotti avrà il centravanti tanto richiesto dopo le numerose difficoltà