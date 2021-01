L’ex ambasciatore Aragona: «Con Navalny il Cremlino si è sparato sui piedi. Ma la fine di Putin è ancora lontana» – L’intervista (Di domenica 24 gennaio 2021) Giancarlo Aragona è arrivato a Mosca da ambasciatore italiano proprio nell’anno in cui Boris Eltsin si dimise da presidente, nominando Vladimir Putin suo successore. Da allora Putin non ha mai dovuto fare i conti con una vera opposizione, ma l’arresto del suo principale antagonista Alexei Navalny, tornato in Russia dopo cinque mesi di convalescenza in Germania per avvelenamento, ha visto scendere in piazza decine di migliaia di persone in oltre 80 città. Durante le proteste almeno 2mila persone sono state fermate dalla polizia. «Sono manifestazioni imponenti che lanciano una sfida e che rappresentano un atto di coraggio e trasmettono un inquietante messaggio al Cremlino – commenta Aragona, che ha recentemente curato l’edizione di un volume sulla Russia post-sovietica ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Giancarloè arrivato a Mosca daitaliano proprio nell’anno in cui Boris Eltsin si dimise da presidente, nominando Vladimirsuo successore. Da alloranon ha mai dovuto fare i conti con una vera opposizione, ma l’arresto del suo principale antagonista Alexei, tornato in Russia dopo cinque mesi di convalescenza in Germania per avvelenamento, ha visto scendere in piazza decine di migliaia di persone in oltre 80 città. Durante le proteste almeno 2mila persone sono state fermate dalla polizia. «Sono manifestazioni imponenti che lanciano una sfida e che rappresentano un atto di coraggio e trasmettono un inquietante messaggio al– commenta, che ha recentemente curato l’edizione di un volume sulla Russia post-sovietica ...

remocontro_it : L'ambasciatore Piero Benassi, neo sottosegretario con Delega ai Servizi. Non accedeva dal dopo Marco Minniti, ex so… - PecoreVoi : Forse così si chiarisce perchè è stato nominato il l'ex ambasciatore in Germania Benassi ai servizi segreti. - LuigieLestelle : RT @ElioLannutti: Conte assegna la delega ai Servizi: scelto Pietro Benassi, ex ambasciatore a Berlino e suo consigliere L’ambasciatore Pie… - marsion65 : RT @ElioLannutti: Conte assegna la delega ai Servizi: scelto Pietro Benassi, ex ambasciatore a Berlino e suo consigliere L’ambasciatore Pie… - Adriano48R : RT @ElioLannutti: Conte assegna la delega ai Servizi: scelto Pietro Benassi, ex ambasciatore a Berlino e suo consigliere L’ambasciatore Pie… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex ambasciatore Conte dice no a Renzi: «Io di certo non mollo». Ma per andare avanti è pronto a fare il «ter» Corriere della Sera