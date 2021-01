GF Vip, il programma dà un ultimatum ad un ex gieffina: ubriaca prima della diretta (Di domenica 24 gennaio 2021) A scatenare il popolo dei social è stata la rivelazione di Gabriele Parpiglia, noto giornalista, sul GF Vip. La penna di Chi ha infatti confermato i rumors che vedevano protagonista un ex concorrente. Stando a queste voci, c’era stato chi in studio aveva assunto un comportamento tale da portare gli autori del programma a dare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) A scatenare il popolo dei social è stata la rivelazione di Gabriele Parpiglia, noto giornalista, sul GF Vip. La penna di Chi ha infatti confermato i rumors che vedevano protagonista un ex concorrente. Stando a queste voci, c’era stato chi in studio aveva assunto un comportamento tale da portare gli autori dela dare L'articolo

Elnd02 : @Noemy47121501 Nel profilo Instagram del grande fratello, il primo video che riguarda il “programma” “domenica vip”… - blavckopium : RT @DrTrash7: FIGA POSITIVA AUTOIRONICA DIVERTENTE SENSIBILE DELICATA Avete messo Diaco Mr 'vuoi condurre tu' su Rai1 porco cane non può… - blurrygomvez : RT @DrTrash7: FIGA POSITIVA AUTOIRONICA DIVERTENTE SENSIBILE DELICATA Avete messo Diaco Mr 'vuoi condurre tu' su Rai1 porco cane non può… - DrTrash7 : FIGA POSITIVA AUTOIRONICA DIVERTENTE SENSIBILE DELICATA Avete messo Diaco Mr 'vuoi condurre tu' su Rai1 porco can… - IZorzando : Persino in “Domenica vip” Dayane regge il programma ?? #rosmello -