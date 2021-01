Flash News del 24 Gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) La campagna vaccinale anti Covid-19 in Italia continua a subire rallentamenti, a causa dei tagli delle forniture da parte della Pfizer. Si allungano anche i tempi per l’approvazione del vaccino Britannico AstraZeneca, dunque ci sono nuove incognite sui tempi di copertura di tutta la popolazione. Dura la reazione del Governo, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, preannuncia azioni legali; La questione vaccini preoccupa tutta l’Europa, i ritardi rallettano le campagne in corso nei vari Paesi. La commissaria Europea alla salute ha espresso profondo scontento; Entra in vigore da oggi la nuova mappa dei colori che individuano le fasce di rischio in Italia. Sono 14 le regioni in area arancione, tra queste anche l’ingresso di Lombardia e Sardegna. In area gialla ci sono Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana. Mentre in rossa restano Sicilia e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 gennaio 2021) La campagna vaccinale anti Covid-19 in Italia continua a subire rallentamenti, a causa dei tagli delle forniture da parte della Pfizer. Si allungano anche i tempi per l’approvazione del vaccino Britannico AstraZeneca, dunque ci sono nuove incognite sui tempi di copertura di tutta la popolazione. Dura la reazione del Governo, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, preannuncia azioni legali; La questione vaccini preoccupa tutta l’Europa, i ritardi rallettano le campagne in corso nei vari Paesi. La commissaria Europea alla salute ha espresso profondo scontento; Entra in vigore da oggi la nuova mappa dei colori che individuano le fasce di rischio in Italia. Sono 14 le regioni in area arancione, tra queste anche l’ingresso di Lombardia e Sardegna. In area gialla ci sono Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana. Mentre in rossa restano Sicilia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News FLASH NEWS – Osimhen può essere convocato per Verona. Mertens non è al top, partirà dalla panchina CalcioNapoli1926.it Coronavirus: Fontana, ‘Tar accerterà eventuali responsabilità su errore zona rossa’

Condividi questo articolo:Milano, 24 gen. (Adnkronos) – “A me la polemica lascia indifferente, noi ci fidiamo di quello che decideranno i giudici. Non mi diverto a dire è colpa dell’Iss, è colpa del m ...

Adobe Flash termina il supporto, blocca una rete ferroviaria cinese

Dimenticarsi di aggiornare il software e dipendere da software obsoleto, che sarà mai? Se funzionava ieri, funzionerà anche oggi, no? Si sono accorti che non è così i tecnici e soprattutto gli utenti ...

