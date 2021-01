Flash mob e astensione dalle udienze, continua la protesta contro il precariato (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa)- “Noi servitori dello Stato dimenticati dalle Istituzioni, il Parlamento intervenga e ci assicuri le tutele assistenziali, previdenziali ed economiche che reclamiamo da anni”. Non usa mezzi termini, il viceprocuratore onorario presso il tribunale di Salerno, Andrea Buffo, giunto a Buccino dove nei giorni scorsi, insieme al giudice di pace, Rosaria Rita Izzi, ha aderito all’astensione nazionale dalle udienze penali, in segno di protesta contro il precariato della magistratura onoraria italiana. Anni di appelli al Parlamento e lotte che nei mesi scorsi hanno visto l’intensificarsi di Flash mob, mobilitazioni, scioperi della fame e astensione della udienze penali e civili, da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa)- “Noi servitori dello Stato dimenticatiIstituzioni, il Parlamento intervenga e ci assicuri le tutele assistenziali, previdenziali ed economiche che reclamiamo da anni”. Non usa mezzi termini, il viceprocuratore onorario presso il tribunale di Salerno, Andrea Buffo, giunto a Buccino dove nei giorni scorsi, insieme al giudice di pace, Rosaria Rita Izzi, ha aderito all’nazionalepenali, in segno diildella magistratura onoraria italiana. Anni di appelli al Parlamento e lotte che nei mesi scorsi hanno visto l’intensificarsi dimob, mobilitazioni, scioperi della fame edellapenali e civili, da ...

