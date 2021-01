Escludo di poter votare a favore Casini | un segnale inequivocabile Preparatevi | qui viene giù Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) "di". Pierferdinandolo mette subito in chiaro: giovedì, in Senato, quando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede esporrà la propria relazione sullastatissima riforma, l'ultimo dei democristiano voterà no. O perlomeno si asterrà, lanciando comunque un chiarissimoal governo raccogliticcio di Giuseppe: altro che manipolo di responsabili, così non si può andare avanti. Il teatrino della crisi, spiega, senatore eletto con il Pd e passato al Misto, che la scorsa settimana ha votato la fiducia a, "non è comprensibile". "Un problema di classe dirigente e di ceto politico", lascia intendere intervistato dal Quotidiano nazionale. Ma esclude ...