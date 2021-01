Domenica In, Franco Nero si emoziona dalla Venier raccontando l’amore per la Redgrave (Di domenica 24 gennaio 2021) Una radiosa Mara Venier ha accolto nel salotto di Domenica In l’attore Franco Nero, tornato dopo tanti anni d’assenza dal piccolo schermo. La conduttrice ha ripercorso insieme al vecchio amico la sua lunga carriera, tra i grandi successi e qualche accenno alla sua vita privata, sempre con la riservatezza che lo contraddistingue. “Tu lo sai che io non voglio mai fare le interviste, passeranno anni prima di fare la prossima. Mi sento un po’ aggredito, non mi piace in genere rispondere”, ha detto l’attore. Immancabile ovviamente un filmato sulla grande interpretazione nel film Django – che gli ha regalato la notorietà internazionale – e all’omaggio di Quentin Tarantino, durante il quale Franco Nero ha ripercorso alcuni aneddoti relativi al grande regista. Mara Venier poi ... Leggi su dilei (Di domenica 24 gennaio 2021) Una radiosa Maraha accolto nel salotto diIn l’attore, tornato dopo tanti anni d’assenza dal piccolo schermo. La conduttrice ha ripercorso insieme al vecchio amico la sua lunga carriera, tra i grandi successi e qualche accenno alla sua vita privata, sempre con la riservatezza che lo contraddistingue. “Tu lo sai che io non voglio mai fare le interviste, passeranno anni prima di fare la prossima. Mi sento un po’ aggredito, non mi piace in genere rispondere”, ha detto l’attore. Immancabile ovviamente un filmato sulla grande interpretazione nel film Django – che gli ha regalato la notorietà internazionale – e all’omaggio di Quentin Tarantino, durante il qualeha ripercorso alcuni aneddoti relativi al grande regista. Marapoi ...

