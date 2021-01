Di Maio: "Abbiamo 48 ore, no soluzioni raccogliticce" (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Quarantotto ore di tempo. O l'alternativa alla crisi di governo saranno le urne. Luigi Di Maio fissa la dead line per la sopravvivenza dell'esecutivo, esorta i 'responsabili' o 'volenterosi' a farsi subito avanti, esclude un Conte ter ("se in numeri non ci sono ora non ci saranno nemmeno" per un nuovo governo guidato dall'avvocato), chiude nuovamente la porta a Matteo Renzi e infine 'blinda' il capo delegazione M5s e avverte alleati e non: "Il voto sulla relazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede è un voto sul governo". Nel giorno in cui crescono nel Pd le voci a favore di una ricomposizione della frattura con Italia viva, purché si metta fine ai ricatti e si riprenda la strada del confronto, da M5s arriva una chiusura netta a ogni ipotesi di un ritorno del senatore di Rignano tra le file della maggioranza. Non solo: il ministro degli Esteri lega a doppio filo ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Quarantotto ore di tempo. O l'alternativa alla crisi di governo saranno le urne. Luigi Difissa la dead line per la sopravvivenza dell'esecutivo, esorta i 'responsabili' o 'volenterosi' a farsi subito avanti, esclude un Conte ter ("se in numeri non ci sono ora non ci saranno nemmeno" per un nuovo governo guidato dall'avvocato), chiude nuovamente la porta a Matteo Renzi e infine 'blinda' il capo delegazione M5s e avverte alleati e non: "Il voto sulla relazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede è un voto sul governo". Nel giorno in cui crescono nel Pd le voci a favore di una ricomposizione della frattura con Italia viva, purché si metta fine ai ricatti e si riprenda la strada del confronto, da M5s arriva una chiusura netta a ogni ipotesi di un ritorno del senatore di Rignano tra le file della maggioranza. Non solo: il ministro degli Esteri lega a doppio filo ...

