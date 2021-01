(Di domenica 24 gennaio 2021) Da Casapesenna a, nelle. Il clan deiaveva individuato nella meta turistica spagnola uno dei luoghi dove ripulire i proventi criminali e metterli al riparo dai sequestri. Lo documenta l’ordinanza di arresto notificata dalla Dda di Napoli ai fratelli Filippo, Nicola e Mario Francesco Capaldo,del boss Michele, tre degli otto destinatari di misure cautelari con accuse che spaziano dall’associazione camorristica, riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. A, tra la primavera e l’estate 2017, Nicola e Mario Francesco Capaldo avevano messo in piedi un’azienda di noleggio di veicoli elettrici, la Cattleya Reni, “ubicata in Avenida de Espana, 38660 Adeje, Canarias, ()”, si legge ...

Noovyis : (Da Casapenna a Tenerife: i nipoti di Zagaria investigano i soldi dei Casalesi alle Canarie) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Da Casapenna a Tenerife: i nipoti di Zagaria investigano i soldi dei Casalesi alle Canarie -

Ultime Notizie dalla rete : Casapenna Tenerife

Il Fatto Quotidiano

Da Casapesenna a Tenerife, nelle Canarie. Il clan dei Casalesi aveva individuato nella meta turistica spagnola uno dei luoghi dove ripulire i proventi criminali e metterli al riparo dai sequestri. Lo ...Camorra e supermarket, così il clan riciclava il denaro a Tenerife Dalla Spagna in Italia, riciclando denaro «sporco» in una società per noleggio di auto e moto. Le «lavatrici» del clan erano anche le ...