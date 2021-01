Cashback, ecco un altro problema: l’app smette di registrare i pagamenti utili ai rimborsi (Di lunedì 25 gennaio 2021) l’app IO – che regola tra le altre cose la partecipazione al piano Cashback varato dal Governo – continua a dare problemi agli utenti iscritti. Alcuni utenti stanno riscontrando nuovi problemi nell’utilizzo del servizio Cashback. L’operazione, avviata dal Governo all’inizio di dicembre per incentivare i consumi natalizi e per favorire la transizione verso un massiccio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 gennaio 2021)IO – che regola tra le altre cose la partecipazione al pianovarato dal Governo – continua a dare problemi agli utenti iscritti. Alcuni utenti stanno riscontrando nuovi problemi nell’zzo del servizio. L’operazione, avviata dal Governo all’inizio di dicembre per incentivare i consumi natalizi e per favorire la transizione verso un massiccio L'articolo proviene da Leggilo.org.

MMeneghetti1 : RT @davcec: Cashback: transazioni non registrate su App IO? Aspettando il Modulo di reclamo, ecco che cosa puoi fare - Adiconsumvr : Cashback: transazioni non registrate su App IO? Aspettando il Modulo di reclamo, ecco che cosa puoi fare - davcec : Cashback: transazioni non registrate su App IO? Aspettando il Modulo di reclamo, ecco che cosa puoi fare - wallstreetita : RT @f_smorgoni: La toppa peggio del buco. Al solito. Cashback in forse: ecco le tre ipotesi di modifica allo studio - AleGaetani : La Guida al #bolloauto di -