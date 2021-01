Calciomercato – Roma e Inter affari in comune: scambio tra Dzeko ed Eriksen. Si dalla Capitale, no di Suning (Di domenica 24 gennaio 2021) Possibile operazione di mercato tra Roma e Inter Ultimi giorni di Calciomercato intensi con un affare che potrebbe vedere coinvolte Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi potrebbero discutere di uno scambio che coinvolgerebbe da parte Eriksen e dall’altra Dzeko ormai ai ferri corti con Fosenca. “Martedì sera, fine partita di Coppa Italia Roma-Spezia, nel sottopassaggio duro faccia a faccia Dzeko-Fonseca. L’attaccante contesta al tecnico scelte e gestione. Lo scontro si ripete il giorno successivo nello spogliatoio di Trigoria alla presenza della squadra: Fonseca «toglie» al bosniaco la fascia di capitano e poi non lo convoca per la gara di ieri, ottenendo l’appoggio del club”. Eriksen-16“A ... Leggi su intermagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Possibile operazione di mercato traUltimi giorni diintensi con un affare che potrebbe vedere coinvolte. Nerazzurri e giallorossi potrebbero discutere di unoche coinvolgerebbe da partee dall’altraormai ai ferri corti con Fosenca. “Martedì sera, fine partita di Coppa Italia-Spezia, nel sottopassaggio duro faccia a faccia-Fonseca. L’attaccante contesta al tecnico scelte e gestione. Lo scontro si ripete il giorno successivo nello spogliatoio di Trigoria alla presenza della squadra: Fonseca «toglie» al bosniaco la fascia di capitano e poi non lo convoca per la gara di ieri, ottenendo l’appoggio del club”.-16“A ...

