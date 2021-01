Benevento, primo colpo: preso Depaoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Benevento - È vicinissimo il primo squillo di mercato del Benevento con il ds Pasquale Foggia che mette a segno un colpo per le corsie laterali: si tratta di Fabio Depaoli , esterno in arrivo dall' ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021)- È vicinissimo ilsquillo di mercato delcon il ds Pasquale Foggia che mette a segno unper le corsie laterali: si tratta di Fabio, esterno in arrivo dall' ...

sportli26181512 : Benevento, primo colpo: preso Depaoli: L'esterno classe '97 è in arrivo dall'Atalanta - Max_Mogavero : #Benevento, attesa per Schiattarella: oggi si sottoporrà al primo tampone di controllo #seriea… - Tocuia : #FiorentinaCrotone partita senza errori dei viola. Due gol nel primo tempo che semplificano il lavoro di #Prandelli… - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Con la Lazio non partiamo alla pari. Locatelli? Ci sarà': Il tecnico neroverde: 'Anche Boga e… - sportli26181512 : Torino, esami per Izzo: esito negativo dopo il colpo alla testa subito a Benevento. News: Il difensore granata, usc… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento primo Benevento, primo colpo: preso Depaoli Corriere dello Sport Carinaro, arresto tecnico scelto per Urbanistica. Opposizione: “A quali frequentazioni è riconducibile?”

Carinaro (Caserta) – “Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei”. Utilizza questo vecchio proverbio il gruppo consiliare di opposizione “Carinaro nel Cuore” ...

Asia, Madaro su contratti non rinnovabili: “Peccato perdere professionalità”

Benevento – L’Asia rende noto che alla fine del mese, il 31 gennaio, scadranno i contratti di lavoro a tempo determinato per 42 operai e che tali contratti, secondo quanto disposto dalle normative vig ...

Carinaro (Caserta) – “Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei”. Utilizza questo vecchio proverbio il gruppo consiliare di opposizione “Carinaro nel Cuore” ...Benevento – L’Asia rende noto che alla fine del mese, il 31 gennaio, scadranno i contratti di lavoro a tempo determinato per 42 operai e che tali contratti, secondo quanto disposto dalle normative vig ...