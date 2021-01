Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 gennaio 2021) Di Vincenzo Calafiore 26 Gennaio 2021 Udine “ Da, la Tregua, di Primo Levi. Quelli che uscivano in quei giorni da , non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno … era la stessa vergogna.. che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà sia stata nulla. “ Primo Levi La Riflessione Il 27 Gennaio è il “ Giorno della Memoria “ ma cosa si intende per “ memoria “ ? Cos’è importante ricordare? Questa ricorrenza è stata istituita in Italia nel 2000 e da tutto il mondo nel 2005, che non va solamente considerata alle vittime del nazismo , quanto occasione di riflessione su una storia che riguarda tutti da molto vicino. Il ...