Adolescente scappa con l’influencer incontrata su Tik Tok | “L’ha plagiata” – Video

Leggi su yeslife

(Di domenica 24 gennaio 2021) Una 16enne di Firenze abbandona tutto per seguire l’amica influencer 17enne. I genitori: “È stata”. Nelle chat una scoperta scioccante Da dieci giorni non si hanno più notizie di una 16enne di Reggello, in provincia di Firenze. Si è allontanata da casa il 14 gennaio, senza soldi e senza documenti, portando con sé solo L'articolo proviene da YesLife.it.