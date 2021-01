Udinese-Inter 0-0, le pagelle di CalcioWeb: passo falso dei nerazzurri, occasione persa per Conte (Di sabato 23 gennaio 2021) Partita bloccata tra Udinese e Inter, sfida valida per la 19esima giornata giornata del campionato di Serie A, non è stata una prestazione entusiasmante per i nerazzurri: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Gara sottotono per la compagine di Antonio Conte che ha dimostrato di essere troppo altalenante dal punto di vista delle prestazioni, il passo indietro rispetto alla vittoria contro la Juventus è stato evidente. Non si sono registrate grandissime occasioni, vicinissimo al gol Barella con un tiro dalla distanza. Partita difensiva per l’Udinese, buona prova della retroguardia bianconera. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. Udinese-Inter, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) Partita bloccata tra, sfida valida per la 19esima giornata giornata del campionato di Serie A, non è stata una prestazione entusiasmante per i: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Gara sottotono per la compagine di Antonioche ha dimostrato di essere troppo altalenante dal punto di vista delle prestazioni, ilindietro rispetto alla vittoria contro la Juventus è stato evidente. Non si sono registrate grandissime occasioni, vicinissimo al gol Barella con un tiro dalla distanza. Partita difensiva per l’, buona prova della retroguardia bianconera. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini., le ...

