Travolto da un treno mentre girava un video su Tik Tok (Di sabato 23 gennaio 2021) Ennesima tragedia legata ai social network. giravano un video da pubblicare. Un ragazzo è morto in seguito all'impatto. Binario (Facebook)Ancora una tragedia legata al mondo dei socia. Ancora una tragedia che vede protagonista l folle corsa al video, alla ripresa di fatti assolutamente eccezionali. Pakistan, due ragazzi sono intenti a riprendere l'assurdo gioco di restare immobili sui binari in attesa dell'arrivo del prossimo treno. Uno riprende, l'altro è steso sui binari. Ma qualcosa va storto. Il treno arriva e travolge il ragazzo immobile sui binari. Non è riuscito a scappare via, forse intimorito, forse bloccato dall'enorme paura. Il ragazzo viene Travolto, arrivano i soccorsi ma è troppo tardi, il ragazzo di soli 17 anni muore, troppo vaste le ferite riportate.

A poche ore dalla tragedia della piccola Antonella, si registra un altro dramma. Vittima un ragazzo di 17 anni. L’adolescente è morto durante il trasferimento in ospedale. Nuova tragedia sui social A ...

