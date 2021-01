Posso andare a trovare il/la mio/a fidanzato/a fuori regione? La risposta nelle Faq del Governo (Di sabato 23 gennaio 2021) Con il nuovo Dpcm del 16 gennaio, che sarà in vigore sino al 5 marzo, sono tante le domande che milioni di italiani si pongono. Una di queste, senza dubbio, è se esiste la possibilità di andare fuori regione, cosa vietata almeno sino al 15 di febbraio, per potersi ricongiungere con il proprio fidanzato o con la propria fidanzata. La risposta sta nelle Faq ufficiali pubblicati dal Governo e non ci sono buone notizie per tutti i fidanzati e le fidanzate d’Italia che vivono in una regione diversa rispetto all’altra metà. Infatti il ricongiungimento è previsto solamente per i partner (quindi persone sposate o che comunque vivono nello stesso tetto da diversi anni) solo se avviene presso la residenza, il domicilio o l’abitazione di uno dei due componenti ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Con il nuovo Dpcm del 16 gennaio, che sarà in vigore sino al 5 marzo, sono tante le domande che milioni di italiani si pongono. Una di queste, senza dubbio, è se esiste la possibilità di, cosa vietata almeno sino al 15 di febbraio, per potersi ricongiungere con il proprioo con la propria fidanzata. LastaFaq ufficiali pubblicati dale non ci sono buone notizie per tutti i fidanzati e le fidanzate d’Italia che vivono in unadiversa rispetto all’altra metà. Infatti il ricongiungimento è previsto solamente per i partner (quindi persone sposate o che comunque vivono nello stesso tetto da diversi anni) solo se avviene presso la residenza, il domicilio o l’abitazione di uno dei due componenti ...

