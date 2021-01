Meteo – Tanta neve sulle Alpi: scatta rischio valanghe (Di sabato 23 gennaio 2021) Il maltempo si è abbattuto con violenza sul nostro Paese: non solo piogge e forti venti di burrasca, ma anche nuove nevicate sui settori Alpini. scatta l’allerta rossa per pericolo valanghe. Il maltempo sta interessando l’Italia in queste ore con numerose piogge, forti venti di burrasca e anche neve copiosa sulle Alpi. Le nevicate si sono abbattute Leggi su periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) Il maltempo si è abbattuto con violenza sul nostro Paese: non solo piogge e forti venti di burrasca, ma anche nuove nevicate sui settorini.l’allerta rossa per pericolo. Il maltempo sta interessando l’Italia in queste ore con numerose piogge, forti venti di burrasca e anchecopiosa. Le nevicate si sono abbattute

