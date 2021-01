Liverpool, Klopp e il mercato: “Se serve un difensore? Forse sì ma non piangerò come un bambino se non arriva” (Di sabato 23 gennaio 2021) Una settimana alla fine del calciomercato e il Liverpool di Jurgen Klopp ancora non ha rimpiazzato l'infortunato Virgil Van Dijk. A causa della crisi economica dovuta al Covid, anche la super potenza inglese sta avendo qualche problema a trovare le soluzioni giuste in ottica trattative.Intervenuto ai microfoni della stampa inglese a margine del prossimo match di FA Cup contro il Manchester United, come riporta anche Goal, il manager tedesco ha commentato le recenti vicende della squadra parlando proprio di mercato e del problema del gol che ha colpito i suoi.Klopp: "Se non arriva centrale non piangerò"caption id="attachment 1063251" align="alignnone" width="517" Liverpool Klopp (getty images)/caption"Se è cambiato ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Una settimana alla fine del calcioe ildi Jurgenancora non ha rimpiazzato l'infortunato Virgil Van Dijk. A causa della crisi economica dovuta al Covid, anche la super potenza inglese sta avendo qualche problema a trovare le soluzioni giuste in ottica trattative.Intervenuto ai microfoni della stampa inglese a margine del prossimo match di FA Cup contro il Manchester United,riporta anche Goal, il manager tedesco ha commentato le recenti vicende della squadra parlando proprio die del problema del gol che ha colpito i suoi.: "Se noncentrale non"caption id="attachment 1063251" align="alignnone" width="517"(getty images)/caption"Se è cambiato ...

