Inter, Sanchez torna nella sua Udine: «La mia prima casa»

L'Inter giocherà oggi in casa dell'Udinese, in quello che sarà anche un ritorno a casa di Alexis Sanchez. Per la 19esima giornata di campionato, l'Inter sarà ospite alla Dacia Arena dell'Udinese. Una partita importante anche per Alexis Sanchez che è esploso nel grande calcio proprio con la maglia dei bianconeri. E sui propri social, il cileno ha postato per i ricordare i suoi tempi in Friuli una foto in compagnia di Antonio Di Natale. «E? sempre bello tornare nella mia prima casa qui in Italia».

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24… - Andrea71048041 : @AdolfoCrotti @utopicste @sanchez_strada @Milestemplaris Si hai ragione, ma c è.chi può fare un aumento di capitale… - utopicste : @Andrea71048041 @sanchez_strada @AdolfoCrotti @Milestemplaris le notizie vanno date in un certo modo, con professio… - gxallavichx : Sanchez che pubblica foto di quando stava all'Udinese di partite contro l'Inter.... - internewsit : FOTO - Sanchez: «Bello tornare qui. L'Udinese la mia prima casa in Italia» - -

L’Inter giocherà oggi in casa dell’Udinese, in quello che sarà anche un ritorno a casa di Alexis Sanchez. Per la 19esima giornata di campionato, l’Inter sarà ospite alla ...

Inter, Dzeko sarebbe in rotta con la Roma: i nerazzurri ci starebbero pensando

Questi ultimi giorni di mercato potrebbero regalare sorprese impreviste riguardanti anche dei giocatori importanti. L' Inter osserva interessata, visto che difficilmente potrà permettersi investimenti ...

