Bimba di 2 anni morta a Como, arrestato fidanzato della madre. L'autopsia: "Segni abusi sessuali" (Di sabato 23 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio L'uomo aveva raccontato che la Bimba era rimasta schiacciata da una stufetta ma l'autopsia ha rivelato l'orrore di abusi sessuali reiterati Ai carabinieri aveva raccontato che la Bimba, di appena 18 mesi, era rimasta schiacciata da una stufa elettrica mentre stava giocando. Ma, invece, la verità era ben altra. Dopo una serrata attività di indagine, i militari della Compagnia di Cantù hanno tratto in arresto un operaio romeno di 25 anni, fidanzato della madre della piccola, per maltrattamenti con esito letale e abusi sessuali su minore. La morte della Bimba I fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, in ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio L'uomo aveva raccontato che laera rimasta schiacciata da una stufetta ma l'ha rivelato l'orrore direiterati Ai carabinieri aveva raccontato che la, di appena 18 mesi, era rimasta schiacciata da una stufa elettrica mentre stava giocando. Ma, invece, la verità era ben altra. Dopo una serrata attività di indagine, i militariCompagnia di Cantù hanno tratto in arresto un operaio romeno di 25piccola, per maltrattamenti con esito letale esu minore. La morteI fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, in ...

