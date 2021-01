Bimba di 18 mesi violentata e uccisa, è stato il compagno rumeno della madre: arrestato (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen – Non è stato un incidente a causare la morte della Bimba di 18 mesi deceduta due settimane fa a Cabiate, in provincia di Como. L’esito dell’autopsia condotta sul corpo della piccola ha infatti smentito la versione del compagno della madre – un operaio rumeno di 25 anni – che era con lei al momento della tragedia. La Bimba di 18 mesi uccisa dal compagno rumeno della madre L’uomo aveva raccontato che la Bimba si era fatta cadere una stufetta in testa mentre stava giocando. La madre, che aveva dovuto assentarsi, aveva affidato la bambina alle cure dello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen – Non èun incidente a causare la mortedi 18deceduta due settimane fa a Cabiate, in provincia di Como. L’esito dell’autopsia condotta sul corpopiccola ha infatti smentito la versione del– un operaiodi 25 anni – che era con lei al momentotragedia. Ladi 18dalL’uomo aveva raccontato che lasi era fatta cadere una stufetta in testa mentre stava giocando. La, che aveva dovuto assentarsi, aveva affidato la bambina alle cure dello ...

