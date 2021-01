Anticipazioni Una Vita giovedì 28 gennaio 2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) giovedì 28 gennaio 2021 – Rosina al settimo cielo: quando Rosina scopre che Susana è innamorata di Armando tocca il cielo con un dito dato che si è fatta sempre promotrice di questa unione, e l’idea che sia riuscita a farli stare insieme, la rende estremamente felice. Susana però le chiede discrezione, mentre Rosina pensa che invece queste notizie bisognerebbe gridarle ai quattro venti per far morire di invidia le sue vicine. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di sabato 23 gennaio 2021)28– Rosina al settimo cielo: quando Rosina scopre che Susana è innamorata di Armando tocca il cielo con un dito dato che si è fatta sempre promotrice di questa unione, e l’idea che sia riuscita a farli stare insieme, la rende estremamente felice. Susana però le chiede discrezione, mentre Rosina pensa che invece queste notizie bisognerebbe gridarle ai quattro venti per far morire di invidia le sue vicine. L'articolo News Programmi Tv.

La Kia ha avviato lo sviluppo di una nuova Suv elettrica, immortalata, ancora ben celata da numerose camuffature, durante alcuni collaudi in pista al Nürburgring. La natura del powertrain è stata conf ...

Ci sarà una stagione 2 di Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Lower Decks avrà una seconda stagione. La conferma giunge da Paramount, che ufficializza i nuovi episodi della serie.

