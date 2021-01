Zingaretti indagato per abuso d’ufficio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico e governatore della Regione Lazio è indagato con l’accusa di abuso d’ufficio, falsità commessa da pubblico ufficiale e rifiuti d’atti d’ufficio. Sotto indagine anche l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e altre sette persone tra cui: Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio e Renato Botti, già responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio. A finire nel mirino degli inquirenti sono le nomine dei dirigenti Asl, contestate nei mesi scorsi con un esposto dal consigliere regionale Antonio Aurigemma Fratelli d’Italia in cui si chiedeva che venisse fatta luce su una nomina di un candidato che non avrebbe avuto i requisiti per accedervi. Il sospetto è quello di aver favorito la nomina di alcuni incarichi, uno su tutti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nicola, segretario del Partito democratico e governatore della Regione Lazio ècon l’accusa di, falsità commessa da pubblico ufficiale e rifiuti d’atti. Sotto indagine anche l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e altre sette persone tra cui: Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio e Renato Botti, già responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio. A finire nel mirino degli inquirenti sono le nomine dei dirigenti Asl, contestate nei mesi scorsi con un esposto dal consigliere regionale Antonio Aurigemma Fratelli d’Italia in cui si chiedeva che venisse fatta luce su una nomina di un candidato che non avrebbe avuto i requisiti per accedervi. Il sospetto è quello di aver favorito la nomina di alcuni incarichi, uno su tutti ...

LegaSalvini : GROSSI GUAI PER IL PD. NOMINE ASL, INDAGATO ZINGARETTI. PROROGA INDAGINI - LegaSalvini : ADNKRONOS: #ZINGARETTI INDAGATO PER NOMINE ASL, GIP DISPONE PROROGA INDAGINI - IlCastiga : RT @Giorgiolaporta: #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e se i… - DCycling : RT @Giorgiolaporta: #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e se i… - evanghelion66 : RT @_GrayDorian: Cose che sui giornali di domani troverete intorno a pagina 20, dopo il cruciverba: #Zingaretti indagato per abuso d'uffici… -