Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 12 | 30

(Di venerdì 22 gennaio 2021)DEL 22 GENNAIOORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A91-FIUMICINO DOVE PERMANGONO CODE PER LAVORI SUL TRATTO INTERNO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO; DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA DOVE SI STA IN CODA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO VERSO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA PALOMBARESE TRA LE MOLETTE E VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ...