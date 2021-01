Uomini e Donne, Ida torna? L’ammissione, mentre su Gemma e Maurizio… (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ex dama del Trono Over si svela in una nuova intervista e fa intendere che, al momento, non ha alcuna intenzione di cercare l'amore; nel frattempo, dice la sua su cosa sta accadendo alla sua amica e ammette di avere dei dubi sul cavaliere L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ex dama del Trono Over si svela in una nuova intervista e fa intendere che, al momento, non ha alcuna intenzione di cercare l'amore; nel frattempo, dice la sua su cosa sta accadendo alla sua amica e ammette di avere dei dubi sul cavaliere L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - trash_italiano : MUOIO GIANLUCA TORNESE DI UOMINI E DONNE ANCHE QUI #lapupaeilsecchione - g_brescia : #BassoProfilo In corso una maxi operazione contro la 'ndrangheta coordinata dalla Procura Distrettuale di CZ. Impeg… - Rog_2 : RT @MarcoSanavia1: I discorsi vuoti del tipo che le donne sono meglio o peggio degli uomini sono tutte sciocchezze. Ce ne sono di bravissim… - Stella89418920 : RT @SindroCass: Uomini che ne guardano una sola. Esistono ancora? E donne che non se la tirano. Ce ne sono? Chiedo. -