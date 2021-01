Una sostenitrice QAnon chiede l' impeachment per Biden per abuso di potere

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Vedono complotti dappertutto anche se non esistono, ma d'altronde da qualcuno devono aver preso. La deputata repubblicana dello Stato della Georgia Marjorie Taylor Greene,della tesi ...

Scoppia in Usa il caso della deputata repubblicana, del gruppo complottista di estrema destra Qanon, che ha chiesto l'impeachment di Joe Biden.Taylor Greene, deputata della Georgia, accusa il neo presidente di corruzione e nepotismo nel periodo in cui era vice di Obama: "Non è adatto a ricoprire il ruolo" ...