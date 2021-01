Ufficiale: Arsenal arriva Ryan (Di venerdì 22 gennaio 2021) attraverso un comunicato Ufficiale l’Arsenal rende noto l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Mathew Ryan, portiere australiano di 28 anni in arrivo dal Brighton. Foto: sito Ufficiale Genk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) attraverso un comunicatol’rende noto l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Mathew, portiere australiano di 28 anni in arrivo dal Brighton. Foto: sitoGenk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

