Taylor Mega, il vestito è microscopico: "Un minuto di raccoglimento per le altre" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Taylor Mega ha fatto impazzire i follower con un vestito cortissimo che non ha coperto tutte le sue curve. Foto non per deboli di cuore La web influencer ha pubblicato una foto su Instagram che è stata definita irresistibile dai suoi follower. Uno scatto che ha evidenziato le sue qualità fisiche che non passano mai L'articolo proviene da Leggilo.org.

lauretta_0k : Comunque a me le influencer come Taylor Mega stanno pesantemente sulle palle! Si credono il Dio in terra poi non sa… - SilvioG92 : Una discussione in cui si mettono a confronto Barbara Bouchet e Taylor Mega fa capire quanto Canale5 stia sprofonda… - marcob_83 : #Pomeriggio5 tutte attaccano.... sono gelose perché Taylor Mega è bellissima???? poi Tonon non ho ancora capito da ch… - pomeriggio5 : 'Lo scontro con Taylor Mega è ancora acceso' #Pomeriggio5 #cabinarossa - moni76ca : Ma perché Taylor Mega dovrebbe conoscere Barbara Bouchet, non credo ce ne siano poi così tanti under 30 a conoscerla. #Pomeriggio5 -