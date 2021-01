Stati Uniti, Fauci consigliere sanitario di Biden: “Liberatorio parlare di scienza, in passato dette cose non basate su evidenze. Noi saremo onesti” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Una delle cose che faremo è essere completamente trasparenti, aperti e onesti”, così il virologo americano, Anthony Fauci, poco dopo aver ricevuto la nomina a consigliere del presidente Joe Biden per la questione sanitarie. Fauci in conferenza stampa ha parlato di teorie “scomode” dette in precedenza, “sia riguardo l’idrossiclorochina che ad altre cose del genere”, che “non erano basate su fatti scientifici”. “Posso dirvi che non mi piaceva affatto essere in una situazione di contraddizione con il presidente – ha aggiunto – Quindi era davvero qualcosa che sentivo di non poter effettivamente dire, qualcosa per cui ci sarebbero state ripercussioni al riguardo”. Poi ha concluso: “L’idea che tu possa salire qui e parlare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Una delleche faremo è essere completamente trasparenti, aperti e”, così il virologo americano, Anthony, poco dopo aver ricevuto la nomina adel presidente Joeper la questione sanitarie.in conferenza stampa ha parlato di teorie “scomode”in precedenza, “sia riguardo l’idrossiclorochina che ad altredel genere”, che “non eranosu fatti scientifici”. “Posso dirvi che non mi piaceva affatto essere in una situazione di contraddizione con il presidente – ha aggiunto – Quindi era davvero qualcosa che sentivo di non poter effettivamente dire, qualcosa per cui ci sarebbero state ripercussioni al riguardo”. Poi ha concluso: “L’idea che tu possa salire qui e...

