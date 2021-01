Short track oggi, Europei 2021: orari, programma, tv, streaming 22 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cominciano oggi a Gdansk sono in programma i Campionati Europei di Short track. Si tratta del primo appuntamento di una stagione che ha visto la cancellazione di tutta la Coppa del Mondo, con l’unica conferma della rassegna continentale e dei Mondiali di Marzo. Un appuntamento quello polacco che verrà vissuto un po’ come un’incognita, visto che è quasi un anno che non si gareggia. In casa Italia da segnalare l’assenza di Arianna Fontana (parteciperà ai Mondiali), con Martina Valcepina dunque che è la stella azzurra, che cercherà di conquistare il titolo Allround. Si parte oggi con la fase di qualificazione con tutte le distanze in programma. In campo femminile scenderanno sul ghiaccio Martina Valcepina, Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel; mentre tra gli uomini toccherà ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Comincianoa Gdansk sono ini Campionatidi. Si tratta del primo appuntamento di una stagione che ha visto la cancellazione di tutta la Coppa del Mondo, con l’unica conferma della rassegna continentale e dei Mondiali di Marzo. Un appuntamento quello polacco che verrà vissuto un po’ come un’incognita, visto che è quasi un anno che non si gareggia. In casa Italia da segnalare l’assenza di Arianna Fontana (parteciperà ai Mondiali), con Martina Valcepina dunque che è la stella azzurra, che cercherà di conquistare il titolo Allround. Si partecon la fase di qualificazione con tutte le distanze in. In campo femminile scenderanno sul ghiaccio Martina Valcepina, Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel; mentre tra gli uomini toccherà ...

