Parma-Sampdoria: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parma-Sampdoria è il posticipo serale di lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 21 al Tardini di Parma che chiuderà la diciannovesima giornata di Serie A 2020/21. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa che provengono dal pareggio di Sassuolo, primo punto ottenuto dalla gestione D”Aversa, sono penultimi in classifica ed hanno un bisogno disperato di punti. I blucerchiati, invece, sono decimi e arrivano dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese. Parma-Sampdoria: le probabili formazioni Il tecnico degli emiliani si affiderà al 3-5-2 con in porta Sepe, che sarà protetto da Busi, Dierckk e Pezzella. A centrocampo, agiranno Kucka, Cyprien, Brugman, Sohm e Kurtic, mentre in avanti spazio al tandem Inglese-Gervinho. Ranieri punterà sul 4-4-2 con Audero tra i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021)è il posticipo serale di lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 21 al Tardini diche chiuderà la diciannovesima giornata di Serie A 2020/21. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa che provengono dal pareggio di Sassuolo, primo punto ottenuto dalla gestione D”Aversa, sono penultimi in classifica ed hanno un bisogno disperato di punti. I blucerchiati, invece, sono decimi e arrivano dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese.: leIl tecnico degli emiliani si affiderà al 3-5-2 con in porta Sepe, che sarà protetto da Busi, Dierckk e Pezzella. A centrocampo, agiranno Kucka, Cyprien, Brugman, Sohm e Kurtic, mentre in avanti spazio al tandem Inglese-Gervinho. Ranieri punterà sul 4-4-2 con Audero tra i ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - MoliPietro : Parma-Sampdoria: probabili formazioni e in tv - Datos_Champions : #SerieA???? // Fecha 19 ?? 22/1 Benevento vs Torino 23/1 Roma vs Spezia Milan vs Atalanta Udinese vs Inter Fiorentin… - aleeremos : #Ekdal si è allenato in gruppo questa mattina. Ci sarà contro il #Parma. #SerieA #Sampdoria - fabriziodomini5 : Parma-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita -