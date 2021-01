Nuova variante del virus in Francia? Maxi-focolaio e numeri preoccupanti vicino a Parigi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a far paura. In Francia, nell’ospedale di Compiègne, a meno di un’ora da Parigi, è scoppiato un Maxi-focolaio che preoccupa e non poco. Sono infatti quasi 250 tra pazienti, medici ed infermieri i contagiati nei reparti dell’ospedale che accolse i primi malati di Covid-19, quasi un anno fa. I primi test hanno escluso che si tratti della variante inglese e quindi la preoccupazione sale perché potrebbe trattarsi di una Nuova versione autoctona del virus, comunque più contagiosa della precedente. In Francia i numeri negli ultimi giorni tornano a puntare verso l’alto dopo un momento di flessione tanto che è stato anche introdotto il coprifuoco nazionale alle ore 18. Nella giornata di ieri sono stati registrati 22.848 ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a far paura. In, nell’ospedale di Compiègne, a meno di un’ora da, è scoppiato unche preoccupa e non poco. Sono infatti quasi 250 tra pazienti, medici ed infermieri i contagiati nei reparti dell’ospedale che accolse i primi malati di Covid-19, quasi un anno fa. I primi test hanno escluso che si tratti dellainglese e quindi la preoccupazione sale perché potrebbe trattarsi di unaversione autoctona del, comunque più contagiosa della precedente. Innegli ultimi giorni tornano a puntare verso l’alto dopo un momento di flessione tanto che è stato anche introdotto il coprifuoco nazionale alle ore 18. Nella giornata di ieri sono stati registrati 22.848 ...

