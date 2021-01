L’indagine della Procura di Catanzaro sconvolge i piani di Conte per ampliare la Maggioranza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre L’indagine della Procura di Catanzaro fa saltare la trattativa per l’ingresso in Maggioranza dell’Udc, le attenzioni si concentrano sulla figura del Ministro della Giustizia Bonafede. I guai sono arrivati proprio quando la trattativa per far entrare l’Udc in Maggioranza era in stato avanzatissimo. Mancava solo il sì definitivo per siglare un accordo che per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentredifa saltare la trattativa per l’ingresso indell’Udc, le attenzioni si concentrano sulla figura del MinistroGiustizia Bonafede. I guai sono arrivati proprio quando la trattativa per far entrare l’Udc inera in stato avanzatissimo. Mancava solo il sì definitivo per siglare un accordo che per L'articolo proviene da Leggilo.org.

robertosaviano : Come da indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, i casalesi operavano in toscana tramite due com… - pisto_gol : Dopo questo comunicato, il Giudice Sportivo e quello di Appello della Lega SerieA dovrebbero avere il buon gusto di… - ve10ve : RT @federico_bosco: Probabilmente la settimana prossima in Germania sarà aperta un’indagine sul partito di estrema destra AfD, a occuparsen… - CorecomToscana : RT @consumatorirt: Costi delle #Università: positiva l’estensione della “no tax area” ma per gli altri le rette aumentano. L'indagine dell'… - aristogitone1 : RT @federico_bosco: Probabilmente la settimana prossima in Germania sarà aperta un’indagine sul partito di estrema destra AfD, a occuparsen… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine della Un milione di euro sotto il materasso, indagato per evasione castelloincantato.it