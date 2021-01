Il retroscena: Dzeko proposto anche al Psg. No per ora allo scambio con Kean o Icardi (Di sabato 23 gennaio 2021) Edin Dzeko ha un futuro tutto da scrivere, futuro che potrebbe anche essere lontano dalla Roma e non sarà semplice. Molto dipenderà dalla posizione di Fonseca, chiaramente se dovesse partire Dzeko i giallorossi dovrebbero prendere un altro attaccante. Abbiamo raccontato gli eventuali scenari italiani: l’Inter non c’è, la Juve invece osserva dopo aver sfiorato l’operazione la scorsa estate. E’ vero, la Juve ha preso Morata; è vero, l’ingaggio è elevato, ma conviene aspettare anche perché la Juve ha sempre cercato un’alternativa al profilo giovane individuato in Scamacca. Nel frattempo, in attesa di capire il futuro di Fonseca, Dzeko è stato proposto al Paris Saint-Germain per uno scambio di prestiti con Icardi o Kean ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Edinha un futuro tutto da scrivere, futuro che potrebbeessere lontano dalla Roma e non sarà semplice. Molto dipenderà dalla posizione di Fonseca, chiaramente se dovesse partirei girossi dovrebbero prendere un altro attaccante. Abbiamo raccontato gli eventuali scenari italiani: l’Inter non c’è, la Juve invece osserva dopo aver sfiorato l’operazione la scorsa estate. E’ vero, la Juve ha preso Morata; è vero, l’ingaggio è elevato, ma conviene aspettareperché la Juve ha sempre cercato un’alternativa al profilo giovane individuato in Scamacca. Nel frattempo, in attesa di capire il futuro di Fonseca,è statoal Paris Saint-Germain per unodi prestiti con...

Noovyis : (Il retroscena: lite Dzeko-Fonseca, tutto è nato in Coppa Italia. Zero margini per ricucire) Playhitmusic - - calciomercatoit : ??ULTIME CMIT | #Roma, #Fonseca vs #Dzeko: ultime e retroscena della rottura?? ??? @eleonora_trotta ??… - hbk_89 : RT @AlfredoPedulla: #Dzeko proposto anche al #Psg. No per ora allo scambio con #Kean o #Icardi - xenonian1 : RT @ASRomaPartite: Dzeko è stato proposto al Paris Saint-Germania per uno scambio di prestiti con Icardi o Kean (di proprietà dell’Everton)… - Davide1926___ : RT @AlfredoPedulla: #Dzeko proposto anche al #Psg. No per ora allo scambio con #Kean o #Icardi -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Dzeko Fonseca e Dzeko, scontro dopo Roma-Spezia: il retroscena Corriere dello Sport CM.IT | Roma, Fonseca vs Dzeko: ultime e retroscena della rottura

Situazione bollente in casa Roma, con Edin Dzeko e Fonseca ai ferri corti: ultime e retroscena della rottura Il dolore alla gamba è confermato, ma non basta a spiegare la clamorosa assenza di Dzeko da ...

Sportitalia - Clamoroso Roma: Dzeko fuori rosa dopo una lite con Fonseca

Clamorosa lite ed eslusione dalla rosa eccellente in casa Roma, dopo il ko interno contro lo Spezia e l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Situazione bollente in casa Roma, con Edin Dzeko e Fonseca ai ferri corti: ultime e retroscena della rottura Il dolore alla gamba è confermato, ma non basta a spiegare la clamorosa assenza di Dzeko da ...Clamorosa lite ed eslusione dalla rosa eccellente in casa Roma, dopo il ko interno contro lo Spezia e l'eliminazione dalla Coppa Italia.