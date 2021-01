I dipendenti pubblici sanno usare poco il pc, lo smart working non decolla. Il report Bankitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante l’emergenza Covid lo smart-working cresce, ma con risultati differenti tra settore pubblico e privato. L’utilizzo del lavoro da remoto in Italia nel corso della pandemia ha infatti generato rilevanti effetti positivi per i lavoratori privati e per le imprese mentre la Pubblica amministrazione, pur vedendo crescere la percentuale di impiegati lontani dall’ufficio, ha dovuto confrontarsi con “un limite ‘naturale’ alla telelavorabilità di alcune funzioni del settore e un limite legato a ridotte competenze del personale”. È quanto emerge da un’analisi curata dai ricercatori della Banca d’Italia e contenuta in tre paper. Nel documento dedicato alle Pubbliche amministrazioni, Bankitalia spiega che “i provvedimenti varati dal Governo per arginare il virus hanno portato a un forte utilizzo del lavoro a distanza nelle amministrazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante l’emergenza Covid locresce, ma con risultati differenti tra settore pubblico e privato. L’utilizzo del lavoro da remoto in Italia nel corso della pandemia ha infatti generato rilevanti effetti positivi per i lavoratori privati e per le imprese mentre la Pubblica amministrazione, pur vedendo crescere la percentuale di impiegati lontani dall’ufficio, ha dovuto confrontarsi con “un limite ‘naturale’ alla telelavorabilità di alcune funzioni del settore e un limite legato a ridotte competenze del personale”. È quanto emerge da un’analisi curata dai ricercatori della Banca d’Italia e contenuta in tre paper. Nel documento dedicato alle Pubbliche amministrazioni,spiega che “i provvedimenti varati dal Governo per arginare il virus hanno portato a un forte utilizzo del lavoro a distanza nelle amministrazioni ...

