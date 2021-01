Giacomo e i lunedì su Zoom: 'Risate e dubbi sul presente' (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'appuntamento è su oscar - desidera.it alle 18,30. Ci spiega di che cosa si tratta? 'È un progetto di otto appuntamenti in streaming dal sito del teatro: una specie di foyer virtuale con una parola ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'appuntamento è su oscar - desidera.it alle 18,30. Ci spiega di che cosa si tratta? 'È un progetto di otto appuntamenti in streaming dal sito del teatro: una specie di foyer virtuale con una parola ...

zazoomblog : Giacomo e i lunedì su Zoom: Risate e dubbi sul presente - #Giacomo #lunedì #Zoom: #Risate #dubbi - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Lunedì su Mediaset Play, dalle 20:30, in streaming torna #GFVIPPARTY con Annie Mazzola, Awed e tantissimi ospiti: Alfonso… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: #GFVIPPARTY torna LUNEDI alle 20:30 in streaming su Mediaset Play, con Awed, Annie Mazzola e tantissimi ospiti: Alfonso S… - Mokat76 : RT @Milano_Events: Giacomo Poretti: tutti i lunedì sera un salotto virtuale - - Monia415 : RT @MediasetPlay: Lunedì su Mediaset Play, dalle 20:30, in streaming torna #GFVIPPARTY con Annie Mazzola, Awed e tantissimi ospiti: Alfonso… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo lunedì Scuola, «no alla riapertura dell’11»: uniti genitori, figli e sindacati Corriere Roma